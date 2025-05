Re Carlo Camilla gli ruba la scena in Canada tra perle preziose e l’abito-sgarbo

Re Carlo e Camilla hanno catturato l'attenzione in Canada durante il loro breve viaggio, con la Regina consorte che si è distinta tra perle preziose e uno stile impeccabile. La visita di due giorni ha lasciato molti spunti, tra cui una recente frecciatina di Camilla a Meghan Markle e momenti di grande eleganza e charme.

Re Carlo e Camilla hanno concluso la loro visita lampo in Canada, appena due giorni di trasferta durante i quali la Regina consorte si è fatta notare per più di un motivo. Re Carlo, la frecciatina di Camilla contro Meghan Markle. Re Carlo e Camilla sono appena tornati da quello che è il loro primo viaggio in Canada da Sovrani. Si è trattato di una brevissima visita di Stato altamente significativa, visto il contesto politico del momento. Non solo, Sua Maestà con la sua presenza ha rinsaldato i rapporti con il Canada, Paese del Commonwealth, ma ha anche voluto dare un preciso messaggio a Donald Trump e alle sue mire espansionistiche verso il “suo vicino di casa”. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Carlo, Camilla gli ruba la scena in Canada tra perle preziose e l’abito-sgarbo

Le stanze super blindate, presenti in ogni dimora Royal, offrono a re Carlo III e alla regina Camilla una via di fuga in situazioni di emergenza - Le stanze super blindate delle residenze reali offrono a Re Carlo III e alla Regina Camilla una via di fuga in caso di emergenze. 🔗continua a leggere

Su questo argomento da altre fonti

Re Carlo, Camilla gli ruba la scena in Canada tra perle preziose e l’abito-sgarbo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Re Carlo d'Inghilterra in visita in Canada con la moglie Camilla manda un messaggio a Donald Trump - Re Carlo manda un messaggio forte e chiaro a Donal Trump: il Canada, membro del Commonwealth, di cui Carlo è a capo, è un Paese libero e forte che sta scoprendo un rinnovato senso di orgoglio patriott ... 🔗Secondo informazione.it

Re Carlo e la regina Camilla in Canada: domani incontro col premier Mark Carney - Al centro del viaggio del sovrano britannico c'è il discorso a Ottawa per l'apertura del nuovo Parlamento. Questa visita da molti viene letta come un tacito assist al premier laburista e un messaggio ... 🔗Lo riporta tg24.sky.it

Re Carlo e Camilla, finalmente è finita. Stanchi e provati se ne tornano a casa - Re Carlo e Camilla hanno finalmente concluso venerdì 21 marzo il loro viaggio in Irlanda del Nord e si possono godere un weekend di meritato riposo. In effetti, nelle ultime foto scattate durante ... 🔗Scrive dilei.it

Due carrozze da sogno per l'incoronazione di Re Carlo e Camilla