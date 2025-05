Rd Congo l' ex presidente Kabila riappare nell' st tra i ribelli M23

L'ex presidente della RDC, Joseph Kabila, riappare nell'est del paese in un momento di tensione crescente, incontrando i ribelli del gruppo M23 a Goma. La sua presenza segna un'importante mossa politica in un contesto complesso di conflitto e alleanze che coinvolgono diverse fazioni e attori internazionali.

Roma, 29 mag. (askanews) - L'ex presidente della Repubblica Democratica del Congo, Joseph Kabila, strenuo oppositore dell'attuale presidente FĂ©lix Tshisekedi, il cui partito gli ha da poco revocato l'immunitĂ , è comparso davanti alla stampa nell'Est del Paese, a Goma (Nord Kivu), il territorio in mano al gruppo armato antigovernativo M23. É apparso rilassato, in abito scuro e senza la solita barba, ma non ha rilasciato dichiarazioni nel corso dell'incontro in una delle sue residenze, alla presenza del portavoce di M23, Lawrence Kanyuka, e prima di ricevere i leader religiosi locali. "Noi, come persone religiose, noi come confessioni religiose, gli abbiamo detto (a Joseph Kabila, ndr) di svolgere il ruolo di arbitro affinchĂ© la pace possa tornare, perchĂ© per 18 anni ha compiuto un'opera titanica sconosciuta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rd Congo, l'ex presidente Kabila riappare nell'st tra i ribelli M23

Cerca Video su questo argomento: Rd Congo Ex Presidente Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Rd Congo, l’ex presidente Kabila ha perso l’immunitĂ ; RD Congo. Via l’immunitĂ all’ex presidente Joseph Kabila; Rd Congo, Joseph Kabila rompe il silenzio e attacca il governo dopo la revoca dell’immunitĂ ; Rd Congo, la presenza di Kabila a Goma suscita l’ira del governo. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Rd Congo, l'ex presidente Kabila riappare nell'st tra i ribelli M23 - Roma, 29 mag. (askanews) - L'ex presidente della Repubblica Democratica del Congo, Joseph Kabila, strenuo oppositore dell'attuale presidente ... 🔗notizie.tiscali.it scrive

È stata tolta l’immunità all’ex presidente congolese Joseph Kabila, per i suoi presunti legami coi ribelli M23 - Giovedì il Senato della Repubblica Democratica del Congo ha approvato in via definitiva la rimozione dell’immunità all’ex presidente del paese Joseph Kabila. La decisione è stata presa in seguito alle ... 🔗Lo riporta ilpost.it

RD Congo. Via l’immunità all’ex presidente Joseph Kabila - Il potere si vendica. La fine dell’immunità per Kabila apre una stagione di fuoco. 🔗Secondo notiziegeopolitiche.net