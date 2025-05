Ravone il Comune alza la voce | È la priorità assoluta servono interventi urgenti | VIDEO

Il Comune di Bologna sottolinea l'importanza prioritaria del Ravone, chiedendo interventi urgenti per salvaguardare il territorio. In un appello forte, il Comune si impegna affinché questa emergenza rientri tra le priorità di finanziamento di Regione Emilia-Romagna e del commissario Curcio, in vista della futura legge di conversione del decreto. Un video denuncia che evidenzia l'urgenza di agire subito per tutelare l'area.

“Il Ravone è una priorità assoluta". E lo deve essere anche nell'elenco delle opere da finanziare da parte del commissario Fabrizio Curcio e della Regione Emilia-Romagna. Il Comune di Bologna alza così la voce, in vista della conversione in legge del decreto che assegna all'ex capo della. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Ravone, il Comune alza la voce: "È la priorità assoluta, servono interventi urgenti” | VIDEO

Alluvione a Bologna: i residenti del Ravone fanno causa a Regione, Comune e Bonifica - A Bologna, i residenti delle vie di Ravone, del Genio e Zoccoli hanno intentato una causa contro Regione, Comune e Bonifica a seguito delle pesanti alluvioni del 20 ottobre 2024. 🔗continua a leggere

