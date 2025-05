Ravenna città dell’accoglienza Istituzioni e Ong riunite per parlare di soccorso in mare

Ravenna si afferma come un importante hub nazionale per l’accoglienza, dove istituzioni e ONG si sono unite per affrontare il tema del soccorso in mare. Con l’arrivo della nave Humanity 1 e oltre 1.950 persone salvate, la città dimostra il suo ruolo centrale nel salvataggio e nell’accoglienza dei migranti.

Ravenna importante hub nazionale per l’accoglienza dei migranti. Con l’arrivo della nave di soccorso Humanity 1, il 13 maggio scorso, sono stati 20 gli sbarchi dei migranti al nostro porto. Dal 31 dicembre 2022 a oggi, secondo i dati diffusi dal prefetto di Ravenna, Raffale Ricciardi, sono 1.954 le persone salvate in mare dalle navi delle Ong e che poi hanno toccato terra sulle banchine di Porto Corsini o di Marina di Ravenna. "C’è però da dire – spiega il prefetto di Ravenna, Raffaele Ricciardi – che dei quasi 2mila sbarcati, solo l’8,8% si è fermato nell’area della provincia di Ravenna e gli altri sono stati collocati altrove in Regione o in Italia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ravenna città dell’accoglienza. Istituzioni e Ong riunite per parlare di soccorso in mare

