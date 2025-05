Rauscedo lavoro nero in un' azienda vitivinicola | maxi multa al titolare

Se lavori nel settore vitivinicolo, è importante conoscere i rischi legati al lavoro nero, come dimostrato dal caso recente di un'azienda in Friuli Occidentale scoperta per aver impiegato 22 lavoratori irregolari. La maxi multa al titolare evidenzia le severe conseguenze delle pratiche illecite e l'importanza di rispettare le normative sul lavoro.

I Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno scoperto, nel Friuli Occidentale, un’azienda vitivinicola che, nel periodo 20202023, ha impiegato 22 lavoratori “in nero” e 25 irregolari. Le sanzioni contestatele vanno da un minimo di € 82.800 ad un massimo di € 496.800. Nel corso. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Rauscedo, lavoro nero in un'azienda vitivinicola: maxi multa al titolare

