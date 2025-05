Rassegna cantautorale Stanze Polverose all' Antica Stamperia Rubattino

Vieni a vivere un’emozionante serata dedicata alla musica d’autore con "Stanze Polverose" all’Antica Stamperia Rubattino a Roma. Un’occasione unica per scoprire e valorizzare il cantautorato italiano, in collaborazione con i Giovani del Folk Studio, sabato 31 maggio alle ore 21 in Via Rubattino 1.

L'Antica Stamperia Rubattino e Roma Cantautori presentano una nuova serata dedicata alla musica d'autore con "Stanze Polverose", un appuntamento che celebra il cantautorato italiano in collaborazione con i Giovani del Folk Studio. Sabato 31 maggio alle ore 21, la storica sede di Via Rubattino 1.

