Rapporto del Manchester United | INEOS su High Alert mentre PSG Star rifiuta un nuovo contratto

Scopri gli ultimi aggiornamenti sul rapporto tra Manchester United e INEOS, mentre si intensificano le voci su un possibile obiettivo estivo che potrebbe rivoluzionare l’attacco dei Red Devils. Nel frattempo, il giocatore protagonista del rifiuto di un nuovo contratto dal PSG apre nuovi scenari nel calciomercato.

Breaking: Si dice che INEOS abbia identificato un obiettivo estivo perfetto per il Manchester United. Il giocatore in questione, che ha respinto un nuovo approccio a contratto da PSG questa settimana, potrebbe aiutare a risolvere i problemi di Ruben Amorim in attacco, con Rasmus Hojlund e Joshua Zirkzee in arrivo dal suo arrivo a novembre. Da allora, i discorsi sulle uscite all’Old Trafford hanno dominato i titoli, con il pensiero che almeno 10-12 giocatori potessero lasciare il club per tutta l’estate. Ti potrebbe piacere Muovo Eye del Manchester United per PSG Star che ha respinto il nuovo contratto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Rapporto del Manchester United: INEOS su “High Alert” mentre PSG Star rifiuta un nuovo contratto

Manchester United, Amorim lancia l’allarme: «Stiamo perdendo la sensazione di essere un grande club; è la cosa peggiore che può capitare» - Dopo la deludente sconfitta contro il West Ham, Ruben Amorim, allenatore del Manchester United, ha espresso preoccupazione per la direzione della squadra. 🔗continua a leggere

Cosa riportano altre fonti

Il miliardario Sir Jim Ratcliffe affronta la furia all'evento per il personale del Manchester United - Rivelazioni scioccanti.. 🔗Ne parlano su altre fonti

Ferguson cacciato dal Manchester United: l'ultimo scandalo di Ineos e Ratcliffe - Il Manchester United non solo perde in ... da ambasciatore concessagli 11 anni fa al termine del suo rapporto da allenatore dello United, salutando quella panchina che ha portato il suo nome ... 🔗Si legge su tuttosport.com

Il patrimonio patron United crollato negli ultimi 12 mesi - Gli ultimi 12 sono stati mesi terribili per il proprietario del Manchester United Sir Jim Ratcliffe: non solo i Red Devils sono stati protagonisti dell'ennesima stagione da dimenticare, ma anche le fi ... 🔗Lo riporta msn.com

Tagli alla spesa, alla mensa del Manchester United arrivano zuppe e panini - Il Manchester United sta ... dal colosso petrolchimico INEOS, ha deciso di ridurre i propri investimenti nel settore sportivo. Dopo aver chiuso il rapporto di sponsorizzazione con il team di ... 🔗msn.com scrive

Man U Can’t Afford Staff Lunches But Want Two Players For £90m ??