Rapporto Antigone | sovraffollamento e psicofarmaci negli istituti penitenziari

Il rapporto Antigone evidenzia gravi criticità negli istituti penitenziari italiani, tra cui il sovraffollamento e l'elevato uso di psicofarmaci. Dei 95 istituti visitati, solo pochi sono di recente costruzione e molte celle risultano insufficienti in termini di spazio, aggravando il disagio dei detenuti e sollevando urgenti questioni di tutela dei diritti umani.

Dei 95 istituti visitati, la metà si trova fuori dal contesto urbano, mentre l'altra metà dentro il contesto urbano e di questi ultimi solo otto sono di recente costruzione e 19 risalgono a prima del 1900. In trenta istituti sui 95 visitati c'erano celle in cui non erano garantiti tre metri quadri calpestabili per ogni persona. È quanto scrive l'associazione Antigone nel suo rapporto 'Senza Respiro'. Secondo il dossier, inoltre, negli istituti viene fatto "un diffuso uso di terapie psicofarmacologiche, il 44,25% delle persone detenute fa uso di sedativi o ipnotici, il 20,4% utilizza stabilizzanti dell'umore, antipsicotici e antidepressivi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net