Rapporto 2024 CE | raccomandazioni flessibili per rinnovare diritti in Italia

Il Rapporto 2024 del Consiglio d'Europa sull’Italia offre raccomandazioni flessibili per rafforzare i diritti e combattere il razzismo e l’intolleranza nel Paese. Un utile strumento di confronto e miglioramento, che invita a rinnovare le politiche italiane in modo dinamico e non vincolante.

Il rapporto annuale per il 2024 dell’organismo contro il razzismo e l’intolleranza del Consiglio d’Europa fornisce all’Italia una serie di raccomandazioni che, secondo le dichiarazioni, non possono essere intese come una condanna formale del Paese. Infatti, il documento è concepito come uno strumento flessibile e non vincolante, pensato per segnalare alcune criticità alla luce dei . L'articolo è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine News in tempo reale e ultime notizie. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Rapporto 2024 CE: raccomandazioni flessibili per rinnovare diritti in Italia

Giovanni Cannata presenta il Rapporto Gem Italia 2024-2025 per accademia, imprese e PA - Giovanni Cannata, rettore dell’Universitas Mercatorum, ha presentato il rapporto GEM Italia 2024-2025 per Accademia Imprese e PA, evidenziando l'importanza di questo studio annuale. 🔗continua a leggere

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Rapporto 2024 CE: raccomandazioni flessibili per rinnovare diritti in Italia. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

ONU: nuove raccomandazioni per la protezione delle vite e dei diritti umani - L’anno più letale per i migranti spinge le Nazioni Unite a formulare nuove raccomandazioni per la protezione delle vite e dei diritti Il rapporto 2024 sull’attuazione del Patto globale per la ... 🔗Lo riporta unric.org

Ue, 6 raccomandazioni all'Italia nel rapporto sullo stato di diritto - A questo proposito si ricorda che cinque delle sei raccomandazioni contenute nel Rapporto 2024 sono esattamente identiche a quelle contenute nei Rapporti 2022 e 2023. Per molti altri si tratta di ... 🔗Riporta tg24.sky.it

Rapporto Asif: Moneyval migliora il rating su tutte le raccomandazioni - Il Rapporto annuale 2024, pubblicato oggi dall’Autorità ... e ha assegnato una valutazione migliorativa a tutte le tre raccomandazioni”, riferite a banche corrispondenti, trasferimenti ... 🔗Si legge su agensir.it

L. 90/2024 - Rafforzamento della cybersicurezza nazionale e reati informatici (7/7/2024)