Rapinata sotto casa mentre torna dal lavoro | c' è un arresto

Una rapina ai danni di una donna mentre tornava a casa dal lavoro ha portato all'arresto di un 43enne da parte dei carabinieri. Le indagini hanno evidenziato gravi prove che collegano l'uomo all'attacco, avvenuto lo scorso novembre, sfruttando la vulnerabilità della vittima.

I carabinieri hanno tratto in arresto un 43enne accusato di rapina ai danni di giovane donna, di rientro a casa dopo una giornata di lavoro. Le indagini hanno permesso di raccogliere gravi indizi nei confronti del 43enne che lo scorso novembre, sfruttando la minorata difesa della giovane. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Rapinata sotto casa mentre torna dal lavoro: c'è un arresto

Lavoro sicuro per il diritto alla casa, la sensibilizzazione di Nidil e Sunia Cgil - I sindacati Nidil Cgil Reggio Calabria e Sunia Cgil Calabria promuovono il diritto alla casa attraverso un'iniziativa di volantinaggio presso la sede Aterp. 🔗continua a leggere

Cosa riportano altre fonti

Seguita e rapinata davanti ai nipotini, via l'orologio da 4mila euro: 19enne arrestato in hotel; Rapinata sotto casa. I ladri la spingono in auto e le strappano l’orologio; Milano, nonna coi nipoti seguita e rapinata sotto casa: fermato un giovane cileno; Rapinata sotto casa mentre torna dal lavoro: c'è un arresto. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Coppia ostaggio di rapinatori in piena notte: l’irruzione in casa, l’arma puntata e quell’accento straniero - È successo a Bagnolo Mella, in provincia di Brescia. Le vittime sono Dario Bresciani e Mara Traversi, coppia di parrucchieri titolari di negozi a Poncarale e a Ghedi. Indagini affidate ai carabinieri ... 🔗Scrive msn.com

Rapinata sotto casa mentre torna dal lavoro l’INAIL costretto a risarcirla