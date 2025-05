Rapina vicino alla stazione Scatta l’arresto

Un giovane di 19 anni italiano è stato arrestato in flagranza di reato per rapina aggravata nei pressi della stazione ferroviaria di Gallarate, grazie alla pronta collaborazione tra i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e gli agenti del commissariato locale. Intervento tempestivo e sinergico che rafforza la sicurezza nella zona, sotto costante sorveglianza.

Arrestato in flagranza un diciannovenne italiano per rapina aggravata. A intervenire in sinergia i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia e gli agenti Commissariato cittadino. I fatti si sono svolti nei pressi della stazione ferroviaria di Gallarate, in una zona oggetto di costante attenzione e controllo da parte delle pattuglie di Polizia di Stato e dei Carabinieri. Ed è proprio grazie al presidio della zona che l’intervento è stato estremamente tempestivo. Dunque ad attirare l’attenzione è stato il parapiglia che coinvolgeva un gruppo di persone all’altezza di Via Ferni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rapina vicino alla stazione. Scatta l’arresto

