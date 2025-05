Rapina per coprire gli abusi sessuali dei frati in chiesa | scarcerazione eccellente

Scopri gli ultimi sviluppi sulla scarcerazione di Danilo Bottino, giovane coinvolto in un caso di rapina mirata a coprire gli abusi sessuali commessi da alcuni frati in chiesa. La vicenda, che vede l'intervento dell'avvocato Luigi Poziello, solleva importanti questioni di giustizia e trasparenza nel sistema ecclesiastico e giudiziario.

Danilo Bottino, classe 2003, difeso dall'avvocato Luigi Poziello, è indagato per rapina consumata pluriaggravata, tentata rapina, lesioni aggravate e simulazione di reato, per aver partecipato ad una rapina commissionata da due preti in servizio tra Afragola e Piedimonte Matese.

