rapina giovane donna arrestato a napoli

I carabinieri della stazione di Napoli Borgo Loreto hanno eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti di un 43enne, ritenuto gravemente indiziato del reato di rapina ai danni di una giovane donna, di rientro a casa dopo una giornata di lavoro. Le indagini dei carabinieri, coordinati dall'autorità giudiziaria partenopea, hanno permesso di raccogliere gravi indizi nei confronti dell'uomo che a novembre scorso, mentre la giovane professionista stava entrando in casa, con abili raggiri, è entrato nella corte condominiale dell'abitazione della donna: l'ha percossa e rapinata, sotto minaccia di morte, degli effetti personali prima di darsi alla fuga per le strade limitrofe e andare ad utilizzare i titoli credito derubati presso un punto vendita della zona.