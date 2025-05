Rapina a ufficio postale nel Casertano tre arresti

Tre uomini del Napoletano sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per aver commesso una rapina all’ufficio postale di Maddaloni, nel Casertano, avvenuta il 25 novembre 2023. Il tribunale di Napoli ha emesso il provvedimento di custodia cautelare, segnando un passo importante nella lotta alla criminalità nella zona.

Tre uomini originari del napoletano sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per una rapina all'ufficio postale di Maddaloni (Caserta) il 25 novembre del 2023. Il provvedimento di carcerazione è stato emesso dal Tribunale del Riesame di Napoli, cui si era rivolta la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere in seguito al rigetto della richiesta di carcerazione di parte del gip. Due dei tre uomini sono stati rintracciati dai poliziotti della Squadra Mobile di Caserta e condotti al carcere napoletano di Poggioreale, il terzo si è costituito al carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Rapina ufficio postale Napoli in via Caravaggio: polizia sul posto - Questa mattina si è verificata una rapina in un ufficio postale di Napoli, in via Caravaggio. Sul posto è intervenuta prontamente la polizia di Stato, mentre un elicottero sorvola la zona a bassa quota.

