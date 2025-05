Raimondo Todaro torna a Ballando con le stelle dopo l’addio ad Amici il ballerino ospite per una serata

Raimondo Todaro torna a emozionare il pubblico di "Ballando con le Stelle" come ospite speciale il 30 maggio, dopo il suo addio ad "Amici". La sua presenza nella serata di venerdì promette performance emozionanti e ricordi di un percorso artistico ricco di successi. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa inattesa e attesa apparizione.

