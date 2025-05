Ragusa caso Mare Jonio | rinvio a giudizio per immigrazione clandestina e profitto

Il caso Mare Jonio di Ragusa si avvicina a un nuovo importante capitolo, con il rinvio a giudizio degli imputati per immigrazione clandestina e profitto il 21 ottobre. L'udienza, presso il tribunale di Ragusa, evidenzia le accuse di favoreggiamento e sfruttamento che coinvolgono i sospettati, aprendo uno scenario giudiziario di grande rilevanza.

L'udienza, fissata al 21 ottobre presso il tribunale di Ragusa, ha portato alla luce ulteriori sviluppi nella vicenda legata al caso Mare Jonio. La magistrata Eleonora Schininà , in qualità di gup del tribunale, ha disposto il rinvio a giudizio per gli indagati, accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di aver tratto profitto da queste operazioni.

