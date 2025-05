Ragni geneticamente modificati in Germania i primi esemplari che tessono ragnatele rosso fluorescente

Scienziati in Germania hanno creato i primi ragni geneticamente modificati in grado di tessere seta rossa fluorescente, grazie alle tecniche di editing genetico CrisPR-Cas9. Questa innovazione apre nuove prospettive nei campi della biotecnologia e della biomedicina, ma a cosa servirà realmente questa seta speciale?

Un gruppo di scienziati tedeschi hanno realizzato i primi esemplari capaci di produrre seta rossa fluorescente grazie all'editing genetico Crispr-Cas9. Ma a cosa serve?.

