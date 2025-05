Raggiungere l’eccellenza senza abbandonare le proprie radici

Raggiungere l’eccellenza professionale senza dimenticare le proprie radici è possibile, aprendo le porte a opportunità di crescita e di viaggio nel mondo. È essenziale valorizzare le proprie origini come fonte di ispirazione, affrontando il futuro con orgoglio e consapevolezza, soprattutto per i giovani che rappresentano il vero motore dello sviluppo territoriale.

Si può intraprendere una professione che può portarti a viaggiare ed espandere i propri interessi nel mondo, ma allo stesso tempo si può restare vicini alla propria terra. Uno dei tanti elementi emersi durante l'incontro che però rappresenta un messaggio importante per i giovani che oggi vivono il territorio e ne rappresentano il futuro sviluppo. "Il professor Frontoni è figlio di questa terra – ha sottolineato Sandro Coltrinari, presidente del Lions Club Amandola Sibillini - ma non ha mai reciso il legame con le Marche. Pur potendo lavorare ovunque, ha scelto di restare, di contribuire alla crescita del nostro territorio, continuando a fare ricerca di altissimo livello.

Con i capitali privati la difesa europea può raggiungere l'eccellenza. Parla Federle (TholusCapital) - L'Europa è chiamata a rafforzare la propria difesa, ma le risorse pubbliche scarseggiano. In questo contesto, Markus Federle, fondatore di TholusCapital, sottolinea come i capitali privati possano rappresentare una soluzione innovativa per raggiungere l'eccellenza nel settore della difesa, senza compromettere i bilanci dedicati al welfare sociale.

