Ragazzo di 23 anni viene accoltellato alla testa sul treno | soccorso mentre barcolla alla stazione di Saronno

Un ragazzo di 23 anni è stato ferito gravemente alla testa durante una colluttazione sul treno diretto a Milano, e successivamente soccorso mentre barcollava alla stazione di Saronno. La vicenda, avvenuta la sera del 27 maggio, desta grande attenzione per le sue circostanze e le indagini in corso. Continue reading for all the details.

Un 23enne è stato soccorso nella serata del 27 maggio mentre barcollava sanguinante alla stazione di Saronno. Il giovane sarebbe stato ferito alla testa da un'arma da taglio durante una colluttazione in un treno diretto a Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Ragazzo di 23 anni viene accoltellato alla testa sul treno: soccorso mentre barcolla alla stazione di Saronno

