' Ragazzi in aula' studenti casertani protagonisti in consiglio regionale

Gli studenti dell’Istituto tecnico “Guido Carli” di Casal di Principe sono stati protagonisti di un momento storico nel Consiglio Regionale della Campania, con l’approvazione della proposta di legge del progetto “Ragazzi in Aula”. Un’occasione unica per coinvolgere i giovani nella vita politica e favorire il loro grande impegno civico.

C’è stato un momento di grande importanza per gli studenti e le studentesse dell’Istituto tecnico 'Guido Carli' di Casal di Principe: nella sede del Consiglio Regionale della Campania c’è stata l’approvazione della proposta di legge presentata nell’ambito del progetto “Ragazzi in Aula”. Gli. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - 'Ragazzi in aula', studenti casertani protagonisti in consiglio regionale

