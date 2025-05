Ragazza uccisa | domani udienza di convalida del fermo

Domani si terrà al carcere di Poggioreale a Napoli l’udienza di convalida del fermo di Alessio Tucci, 19enne reo confesso dell’uccisione della sua ex fidanzata Martina Carbonaro. La vicenda, ancora sotto shock, evidenzia la gravità di un episodio che ha sconvolto la comunità locale.

Si terrà domani, nel carcere di Poggioreale di Napoli, l'udienza di convalida del fermo per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere notificato ieri ad Alessio Tucci (difeso dall' avvocato Mario Mangazzo), il 19enne reo confesso dell' omicidio della ex fidanzata Martina Carbonaro (i cui genitori sono difesi dall' avvocato Sergio Pisani). La Procura di Napoli Nord ha fissato per il prossimo 3 giugno il conferimento dell' incarico al perito per l' esame autoptico che dovrebbe tenersi lo stesso giorno.