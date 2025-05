Radio Deejay in spiaggia a Rimini | è bufera a Riccione

Scopri come Radio Deejay invaderà la spiaggia di Rimini a giugno, portando musica e intrattenimento tra nostalgia e polemiche a Riccione. Un evento imperdibile per gli amanti del mix tra il grande radio e la vivace vita estiva sulla Riviera Romagnola.

Rimini, 29 maggio 2025 – Radio Deejay in giugno farà tappa a Rimini. A Riccione, per i nostalgici di Linus, è un incubo che diventa realtà. E per i partiti di opposizione un’occasione unica per dire che la città è succube di Rimini. Un passo alla volta. Radio Deejay non porterà a Rimini il format che per tanti anni ha riempito nel mese di agosto piazzale Roma. ‘ Beach like a Deejay ’ è un prodotto basato su tre giorni, che l’emittente porterà in giro per lo Stivale in estate in quattro tappe. Rimini sarà la prima, dal 27 al 29 giugno in piazzale Boscovich. Seguiranno Trani, Viareggio infine Jesolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Radio Deejay in spiaggia a Rimini: è bufera a Riccione

