"Allegri vinse lo Scudetto per merito mio" | arriva la reazione di Leao alle parole di Cassano

Le originarie affermazioni di Ampquotallegri sulla vittoria dello scudetto hanno scatenato una vivace discussione sui social, coinvolgendo Rafael Leao e Antonio Cassano. La risposta del calciatore del Milan, chiara e decisa, continua il dibattito tra tifosi e esperti sui protagonisti di questa emozionante stagione calcistica.

Una risposta chiara, limpida, che fa proseguire l`eterno dibattito social fra Rafael Leao, numero 10 del Milan, e Antonio Cassano, ex fantasista. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

