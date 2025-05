Quest’anno l’Algeria riceverà i primi caccia russi di quinta generazione Su-57

Quest'anno, l'Algeria diventerà il primo cliente ad avere i caccia russi di quinta generazione Su-57E, con l'inizio delle consegne previsto nel 2025. Questa importante acquisizione, annunciata dal Servizio federale per la cooperazione tecnico-militare russo, rafforza la posizione dell'Algeria nel panorama aeronautico internazionale.

Il 22 maggio la Tass ha diffuso uno stringato comunicato stampa del Servizio federale per la cooperazione tecnico-militare russo (FSVTS) in cui si affermava che “il primo cliente straniero del Su-57E inizierà a utilizzare questo aereo nel 2025” nel corso dell’esposizione internazionale di armi e equipaggiamento militare MILEX 2025 tenutasi a Minsk, capitale della Bielorussia. Sebbene non venga rivelato quale sia il “cliente straniero”, ci sono molte indicazioni che potrebbe trattarsi dell’ Algeria. Già lo scorso novembre, durante il salone internazionale dell’aerospazio di Zhuhai, nella Repubblica Popolare Cinese, Alexander Mikheev, amministratore delegato dell’agenzia per l’esportazione di armamenti russa Rosoboronexport, aveva detto ai giornalisti che “abbiamo già firmato i contratti, i primi, per l’aereo Su-57”, ribadendo la notizia anche a Aero India 2025. 🔗 Leggi su It.insideover.com