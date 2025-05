Questa volta Virtus Bologna-Olimpia Milano non varrà lo scudetto

Quest'anno Virtus Bologna e Olimpia Milano si sfidano in semifinale anziché in finale, un'inedita anticipazione che rivoluziona il panorama del basket italiano. Dopo quattro anni, Milano domina con un record di 3-1, ma questa volta la competizione è più incerta che mai, tra sorprese e nuove sfide. La stagione si preannuncia avvincente, con Trapani e Brescia pronte a mettere i bastoni tra le ruote alle grandi del campionato.

Questa volta il basket ha giocato d'anticipo. Milano e Bologna si scontrano già in semifinale e non in finale come accaduto negli ultimi quattro anni (bilancio 3-1 per l'Olimpia). Nell'ultimo anno la corazzata sopravvissuta se la vedrà con la novità Trapani o con Brescia, le assaltatrici del potere. Tutta colpa di Milano che è riuscita a non chiudere tra le prime quattro la stagione regolare e ora si trova a dover affrontare la Virtus con il fattore campo sfavorevole, ma soprattutto a doverla affrontare prima del solito. Il che non è un male per il basket italiano che si stava annoiando a ritrovare sempre le stesse facce a giocarsi lo scudetto anche se sulla panchina della Virtus c'è il terzo allenatore in quattro anni, Dusko Ivanovic.

