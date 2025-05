Quella torre di 10 piani a Monza intitolata all' amicizia tra Silvio Berlusconi ed Ennio Doris

Scopri la Torre della Ricerca a Monza, un edificio di 10 piani dedicato alla memoria dell'amicizia tra Silvio Berlusconi ed Ennio Doris, simbolo di speranza e solidarietà. Questa imponente struttura rappresenta un faro di speranza per migliaia di bambini malati di leucemia, unendo tecnologia e impegno sociale in un tributo duraturo.

La torre della ricerca e della speranza per migliaia di bambini malati di leucemia realizzata a Monza e che sarà intitolata all'amicizia tra Ennio Doris e a Silvio Berlusconi. Una torre intitolata all'amicizia Si tratta della Torre della ricerca, alta 10 piani inserita all’interno del. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Quella torre di 10 piani a Monza intitolata all'amicizia tra Silvio Berlusconi ed Ennio Doris

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Monza, nasce la Torre della Ricerca: dieci piani di laboratori avanzati contro le leucemie dei bambini - Monza – Partono i lavori per la nuova Torre della ricerca per le malattie ... Il nuovo edificio, distribuito su 10 piani (uno interrato e nove in superficie) per un totale di 3.730 metri ... 🔗Lo riporta ilgiorno.it

Cologno Monzese: torre di 15 piani, skyline del futuro - Cologno Monzese (Milano) - Un tetto verde, percorribile, per collegare i due giardini pubblici del quartiere e una torre da 15 piani che punta a diventare il simbolo architettonico della nuova ... 🔗Segnala ilgiorno.it

Il Progetto Grande. Dieci piani di speranza con la torre della ricerca - La prima fase dei lavori prevede la costruzione di una torre di dieci piani, dove troveranno ulteriori ... gestionale della Fondazione Monza Brianza per la Mamma e il suo Bambino, che dal gennaio ... 🔗Come scrive msn.com