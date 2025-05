Quella in corso è un' edizione martoriata da sette ritiri con ascolti in flessioni nonostante l' ingresso di tre nuovi concorrenti

L'edizione in corso di L’Isola dei Famosi 2025 si sta rivelando uno dei più travagliati, con numerosi ritiri e un calo di ascolti nonostante i tre nuovi concorrenti entrati nel cast. La quarta puntata, condotta da Veronica Gentili, ha visto tensioni evidenti e nuovi colpi di scena che aumentano l’incertezza su questa difficile stagione.

Ieri sera a L'Isola dei famosi 2025 la tensione ha raggiunto nuovi livelli con l'ingresso di tre nuovi concorrenti pronti a scuotere gli equilibri già precari di Playa Dos. Con un altro ritiro, la seconda eliminazione e discussioni a non finire, la quarta puntata condotta da Veronica Gentili ha confermato che questa edizione non è certo una passeggiata.

