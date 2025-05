Quel passato da tennista in Coppa Davis

Nasser Al-Khelaifi, attuale presidente del Paris Saint-Germain, non è solo un grande uomo di sport e finanza, ma anche un ex tennista con un passato affascinante. Con undici anni di carriera e un record storico per il Qatar in classifica ATP, la sua avventura con la racchetta si intreccia con un importante trionfo nella Coppa Davis del 1994.

Il pallone e non solo. Che l’attuale presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi sia un grande appassionato di sport (meglio se unito alla finanza) è risaputo. Pochi forse sanno del suo passato da tennista. Undici anni di carriera, record storico per il Qatar in classifica Atp e quel successo nella Coppa Davis del 1994. La sua avventura con la racchetta fra le mani è durata dal 1992 al 2003, anno in cui l’uomo d’affari asiatico decise di ritirarsi. Nel più prestigioso torneo riservato alle squadre nazionali giocò ben 71 partite, con un bilancio non del tutto negativo: 12 vittorie nel singolo e altrettante nel doppio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Quel passato da tennista in Coppa Davis

