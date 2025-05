Quei minuti decisivi per salvare una vita

Scopri i momenti cruciali in cui ogni secondo può fare la differenza per salvare una vita, attraverso l’esperienza degli esperti di ‘Bentivoglio Cuore’. Sabato scorso, l’associazione ha organizzato un importante incontro a Villa Beatrice, coinvolgendo anche la sindaca Claudia Muzic, per sensibilizzare e formare sulla cura del cuore e delle emergenze cardiache.

A tu per tu con gli esperti di ‘Bentivoglio cuore’ per prendersi cura di sé, ma anche degli altri. Sabato scorso l’associazione ha organizzato un incontro, nella cornice di Villa Beatrice ad Argelato, e che ha visto la partecipazione anche della sindaca Claudia Muzic. "Il responsabile del laboratorio di cardiostimolazione ed elettrofisiologia della cardiologia dell’ospedale di Bentivoglio, dottor Giulio Boggian – spiega Gianfranco Tortorici, direttore della cardiologia di Bentivoglio – ha presentato ai cittadini presenti numerosi nella splendida cornice della villa, l’evoluzione dei dispositivi cardiaci impiantabili spaziando nel suo excursus storico dall’elettricità per la luce all’elettricità per la vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Quei minuti decisivi per salvare una vita

