Quattro stagioni in Bundesliga

Scopri come Hakan Calhanoglu abbia vissuto le quattro stagioni in Bundesliga, dalla gavetta nelle giovanili alla consacrazione con club come Amburgo e Bayer Leverkusen. Un percorso ricco di successi che lo ha portato a confrontarsi con il calcio tedesco prima di approdare al Milan, segnando tappe fondamentali della sua carriera.

La carriera di Hakan Calhanoglu comincia nelle giovanili del Walhof Mannheim e poi del Karslruhe, dove esordisce in prima squadra in Zweite Liga e poi in Dritte Liga (rispettivamente seconda e terza serie tedesca). Nel 201314 il primo anno in Bundesliga con l’Amburgo, a cui fanno seguito altri tre nel Bayer Leverkusen. Il Milan lo acquista nel 2017: quattro campionati in rossonero, prima di passare sulla sponda opposta del naviglio per un altro quadriennio, tuttora in corso con l’Inter.M.T. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Quattro stagioni in Bundesliga

