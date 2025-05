Quattro palestinesi uccisi dopo che hanno fatto irruzione nel magazzino alimentare a Gaza

Dopo due mesi di blocco, la distribuzione di aiuti alimentari a Gaza è ripresa grazie alla collaborazione tra il governo israeliano e la Gaza Humanitarian Foundation, ma è subito segnata da un grave incidente: quattro palestinesi sono stati uccisi durante un’irruzione nel magazzino alimentare. Questo drammatico episodio evidenzia le complicate tensioni e le criticità nell’assistenza umanitaria nella Striscia di Gaza.

La distribuzione di cibo nella Striscia di Gaza è ricominciata da pochi giorni dopo due mesi di blocco da parte di Israele. La distribuzione è stata affidata dal governo israeliano alla Gaza Humanitarian Foundation (Ghf), una ong estremamente problematica creata da Israele stesso. Già il primo giorno di distribuzione del cibo da parte dell’organizzazione, martedì, era stato disastroso: anche in quel caso si era creata molta calca, per via del sistema adottato per la consegna del cibo, e 47 persone palestinesi erano rimaste ferite in molti casi colpite dagli spari dell’esercito israeliano. Ieri pomeriggio migliaia di persone palestinesi hanno cercato di fare irruzione in un magazzino di cibo gestito dalle Nazioni Unite nella città di Deir al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza, in una situazione di grande caos. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Quattro palestinesi uccisi dopo che hanno fatto irruzione nel magazzino alimentare a Gaza

