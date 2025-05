Quattordici nuovi reati la stretta del decreto sicurezza

Il decreto sicurezza approvato alla Camera introduce quattordici nuove fattispecie di reato e nove aggravanti, segnando un netto inasprimento delle sanzioni penali. Un provvedimento di 39 articoli che mira a rafforzare le norme sulla sicurezza nel Paese, suscitando dibattiti e attenzione nell’opinione pubblica.

Roma, 29 mag. (askanews) – Quattordici nuove fattispecie di reato, nove nuove aggravanti: è un oggettivo inasprimento delle sanzioni quello operato dal governo con il decreto sicurezza approvato in prima lettura alla Camera. Un provvedimento di 39 articoli che riprende le norme del ddl sicurezza, licenziato a Montecitorio, poi arenato al Senato, accogliendo però i rilievi del Quirinale. Nuove disposizioni criticate non solo dalle opposizioni ma anche dagli esperti ascoltati in Parlamento, dall'Unione delle Camere Penali all'Anm. Queste le nuove disposizioni: BLOCCO STRADALE E FERROVIARIO. Diventa un illecito penale il blocco stradale o ferroviario attuato da una persona o da piĂą persone riunite, una circostanza fino a oggi punita con la sanzione amministrativa da 1.