Quarto Grado ospiti e anticipazioni del 30 maggio

Scopri tutte le anticipazioni e gli ospiti di Quarto Grado in onda venerdì 30 maggio alle 21.25 su Retequattro, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Un approfondimento sulle storie più inquietanti e misteriose della cronaca italiana, a partire dal caso di Chiara Poggi.

Quarto Grado, ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni di venerdì 30 maggio . Venerdì 30 maggio, alle ore 21.25, su Retequattro, torna l’appuntamento con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri apre con il caso di Chiara Poggi, la 26enne uccisa il 13 agosto 2007, a Garlasco, nel pavese. La vicenda, tra nuove piste e ipotesi varie, si infittisce, così come la guerra tra consulenze sull’impronta 33, attribuita ad Andrea Sempio e mai esaminata fino a poche settimane fa. L’amico di Marco Poggi, fratello della vittima, è tornato quindi nel registro degli indagati, per omicidio della ragazza. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Quarto Grado, ospiti e anticipazioni del 30 maggio

Delitto Garlasco: ‘Quarto grado’, Sempio sarà interrogato martedì - Il caso dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, torna nuovamente al centro dell'attenzione mediatica. 🔗continua a leggere

