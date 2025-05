Quartiere Santa Caterina accordo tra Comune e Consorzio | situazione sbloccata

Il quartiere Santa Caterina di Ostuni segna una svolta importante con l'accordo tra il Comune e il consorzio, sbloccando una situazione da tempo in stallo. La recente delibera della Giunta comunale apre nuove opportunitĂ di sviluppo e miglioramento per questa zona strategica della cittĂ .

OSTUNI - Nella giornata di ieri, 28 maggio 2025, la Giunta comunale di Ostuni ha approvato una delibera che segna l'inizio di una nuova fase per il quartiere di Santa Caterina. L'atto dĂ attuazione alla deliberazione consiliare numero 41 dell'11 ottobre 2024 e autorizza la sottoscrizione della.

