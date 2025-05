Quarta dichiarazione da Roma! Accusa Zaniolo di aver inviato due giocatori in ospedale

Leggi l'ultima notizia su JustCalcio.com riguardante l'accesa querelle tra Zaniolo e l'AS Roma, quando il calciatore della Fiorentina è stato accusato di aver inviato due giocatori in ospedale dopo un episodio avvenuto al termine della partita tra le due squadre. Scopri i dettagli sulla quarta dichiarazione ufficiale da Roma e le polemiche in corso nel calcio italiano.

Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Serie A pervenuta in redazione: Nueva polémica en Italia, en este caso con el actual futbolista de la Fiorentina, Nicolo Zaniolo, y algunso canteranos de su exequipo, el AS Roma, al final del partido entre ambos filiales, la pasada semana. El club romanista, en un comunicado emitido en las últimas horas, acusa al futbolista italiano de agredir sin mediar palabra a dos jugadores que tuvieron que ser examinados en el hospital. “La tarde del 26 de mayo, al final de la semifinal Primavera Fiorentina-Roma disputada en el Viola-Park, Nicolò Zaniolo irrumpió ilegalmente en la zona de vestuarios de la Roma, acompañado de un conocido, a pesar de no tener acreditación”, informó el club ‘giallorosso’. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Su questo argomento da altre fonti

Caso Zaniolo, la Roma accusa: “Irruzione illegale e aggressione ai nostri ragazzi. Due ricoveri in ospedale”. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Fisco, Francesco Totti indagato a Roma per omessa dichiarazione - La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Francesco Totti per il reato di omessa dichiarazione di una parte dei redditi. L’accusa, ha ricostruito il quotidiano La Verità ... 🔗Scrive lettera43.it

Sparatoria Roma: donati gli organi della quarta vittima - Fabiana De Angelis, 50 anni, è la quarta donna rimasta uccisa nella sparatoria avvenuta a Roma domenica scorsa ... Per la strage di Fidene, con l'accusa di omicidio volontario plurimo aggravato ... 🔗Come scrive ansa.it

Fisco: Totti indagato a Roma per omessa dichiarazione - (ANSA) - ROMA, 29 NOV - La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati l'ex calciatore Francesco Totti per il reato di omessa dichiarazione di una parte dei redditi. L'accusa, di cui ... 🔗Secondo notizie.tiscali.it

Roma, confermata assoluzione in appello per ex dirigenti Ior: “La fine di un incubo”