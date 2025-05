Quanto inquinano le salviette umidificate e perché si parla del divieto di gettarle nel WC

Le salviette umidificate, sebbene spesso pubblicizzate come biodegradabili, costituiscono un rischio ambientale e possono danneggiare gli impianti di depurazione se gettate nel wc. È importante conoscere perché il loro corretto smaltimento è fondamentale per proteggere l'ambiente e prevenire problemi nelle reti di scarico, motivo per cui alcuni Paesi stanno valutando seri divieti di getto.

Spagna: i produttori di salviette umidificate dovranno pagare per i danni ambientali causati - In Spagna, i produttori di salviette umidificate saranno chiamati a pagare per i danni ambientali causati da questi prodotti. 🔗continua a leggere

