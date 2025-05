Quanto guadagnano e quanto evadono le partite Iva? Dati e mappa dei contribuenti ‘inaffidabili’

Scopri i dati aggiornati sui redditi medi e i livelli di evasione tra le Partite IVA italiane, analizzando la mappa dei contribuenti 'inaffidabili' secondo il sistema Isa. Grazie a una tabella dettagliata, puoi individuare facilmente le categorie più a rischio di evasione e comprendere l’affidabilità fiscale dei contribuenti, classificati in base al punteggio Isa.

Nella tabella i redditi medi delle partite Iva soggette a Isa (indice sintetico di affidabilità). I contribuenti con un punteggio Isa inferiore a 8 (su un massimo di 10) sono considerati inaffidabili dal ministero delle Finanze. I dati sono disaggregati per categoria e percentuale di inaffidabilità. Possono essere ordinati per colonne (ascendenti e discendenti) e ricercati per riga. Nella mappa è invece indicata la percentuale di contribuenti Isa inaffidabili suddivisa per Regione. Cliccando sulla singola regione è possibile vedere il reddito medio delle partite Iva per zona geografica e la differenza di reddito tra contribuenti affidabili e inaffidabili L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Quanto guadagnano (e quanto evadono) le partite Iva? Dati e mappa dei contribuenti ‘inaffidabili’

