Quanto guadagna Italiano dopo il rinnovo con il Bologna

Scopri quanto guadagna Vincenzo Italiano dopo il rinnovo con il Bologna, un accordo che riflette la fiducia tra allenatore e club. Con il prolungamento del contratto, Italiano conferma il suo ruolo chiave e la crescita del progetto bolognese. Restate aggiornati sulle ultime novità del Bologna e della Serie A!

Avanti insieme. Il Bologna e Vincenzo Italiano hanno deciso di proseguire il rapporto iniziato un anno fa, ufficializzando il tutto con un prolungamento. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Milan Bologna, parla Italiano: «I miei ragazzi sono stati incredibili! Dedico questa vittoria a Joe Barone» - Nella finale di Coppa Italia, il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, esprime la sua emozione per la straordinaria prestazione della squadra. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: italiano bologna Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Docenti e ATA in piazza: Uniti per la Dignità . Chiediamo stipendio adeguato a ruoli e responsabilità . IL DOCUMENTO; Gli aumenti di stipendio fino a 172 euro mensili per gli infermieri; Monte ingaggi e stipendi Napoli 2024/2025; Bologna al lavoro per il rinnovo di Vincenzo Italiano. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Quanto guadagna Italiano dopo il rinnovo con il Bologna - Avanti insieme. Il Bologna e Vincenzo Italiano hanno deciso di proseguire il rapporto iniziato un anno fa, ufficializzando il tutto con un prolungamento del contratto. 🔗calciomercato.com scrive

Bologna, quanto guadagna Vincenzo Italiano con il rinnovo? Le cifre - Quanto guadagna Vincenzo Italiano? Le cifre del nuovo accordo con il Bologna, che ha offerto il rinnovo al tecnico siciliano. 🔗Da tag24.it

Vincenzo Italiano e il Bologna: rinnovo contratto e strategie di mercato - Il Bologna punta a rinforzare la squadra con il rinnovo di Italiano e nuove strategie di mercato dopo la Coppa Italia. 🔗Segnala ilrestodelcarlino.it