Quanto costa mantenere una casa a Bologna? E’ la terza città più cara

Scopri quanto costa mantenere una casa a Bologna, la terza città più cara d’Italia, con una spesa annuale di circa 16.465 euro. Un dato importante per chi vive o pensa di trasferirsi in questa città, analizzato da uno studio di Facile.it e Mutui.it.

Bologna, 29 maggio 2025 – Bologna è la terza città più costosa in Italia per mantenere la propria abitazione. Una media di 16.465 euro all'anno che riguarda rate del mutuo, bollette (luce, gas e acqua), tasse, manutenzioni e altre spese, cioè circa 1.370 euro al mese. I valori arrivano dallo studio di Facile.it e Mutui.it, che ha messo in luce come Bologna sia la terza più costosa tra le 10 principali città italiane, nonostante si distingua come quella con la Tari (la tassa sui rifiuti) più economica. A pesare sulle tasche dei bolognesi, considerando una nucleo famigliare composto da tre persone e un immobile di 100 metri quadrati in una zona semicentrale della città, sono soprattutto le rate del mutuo

