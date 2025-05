Quando il sonno del tifo genera mostri e morti Heysel il Vajont del calcio

Il tifo e la violenza negli stadi hanno spesso portato a tragedie indescrivibili, come l'incubo di Heysel e il disastro del Vajont del calcio. Il 29 maggio 1985, la furia degli hooligans nel desolante stadio di Bruxelles si trasformò in una tragicità che ancora oggi scuote il mondo dello sport. Scopriamo insieme quel che successe e le lezioni da imparare.

La furia degli hooligans, complici lo stadio fatiscente e l'incapacità della polizia belga, uccise 39 persone. Quel 29 maggio 1985 persero tutti. Anche la Juve che alzò la Coppa.

