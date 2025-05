Quando il gioco diventa patologia Gli esperti parlano di prevenzione

Scopri come riconoscere e prevenire le dipendenze da gioco patologico, un fenomeno in crescita che può compromettere la salute e il benessere. Nel secondo appuntamento degli ‘Incontri della salute’ presso Florim Gallery, esperti condividono consigli e approfondimenti per promuovere stili di vita sani e consapevoli.

Secondo appuntamento, presso i rinnovati spazi di Florim Gallery di Fiorano, con gli ‘ Incontri della salute ’, gli eventi gratuiti promossi da Florim e ospedale di Sassuolo con l’obiettivo di accrescere nelle persone la cultura della prevenzione e dei sani stili di vita. L’incontro si è concentrato su una dipendenza patologica sempre più diffusa, la ludopatia, un disturbo comportamentale non sempre facile da individuare. A introdurre il dibattito in qualità di moderatrice la dott.ssa Marcella Camellini, coordinatore scientifico delle attività formative presso il Centro Salute e Formazione, medico di Cardiologia presso l’ospedale di Sassuolo Spa, che ha citato Friedrich Nietzsche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Quando il gioco diventa patologia. Gli esperti parlano di prevenzione

