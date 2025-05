Puppo sincero | Alcaraz superiore a Sinner sulla terra Non vedo chi possa batterlo al Roland Garros

Alcaraz si conferma un pupper sincero e uno dei favoriti più forti a Roland Garros 2025, dimostrando di essere superiore a Sinner sulla terra battuta. Le prime giornate del torneo hanno regalato emozioni e colpi di scena, facendo scontrare i talenti più promettenti del tennis mondiale. In questo contesto, l’astro nascente spagnolo si distingue come uno dei protagonisti indiscussi della manifestazione.

Le prime quattro giornate del Roland Garros 2025 hanno riservato diversi colpi di scena più o meno clamorosi, come l’eliminazione nel singolare maschile dei vari Casper Ruud, Taylor Fritz, Stefanos Tsitsipas, Francisco Cerundolo e Daniil Medvedev. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi. “ Il tennis di Rublev, Tsitsipas e Medvedev mi sembra superato, non si sono evoluti. Musetti ha fatto autocritica parlando di momenti in cui non è riuscito ad essere ordinato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Puppo sincero: “Alcaraz superiore a Sinner sulla terra. Non vedo chi possa batterlo al Roland Garros”

