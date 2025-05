Punto prelievi | spazio al cantiere via al trasloco

Il punto prelievi e gli altri servizi della Casa della comunità di Vaprio sono temporaneamente spostati nei sotterranei di via don Moletta 22, per consentire il progresso del cantiere dell’Ospedale di comunità. Tuttavia, tutti i servizi come medicina generale, infermieristica e gli uffici amministrativi sono comunque disponibili, garantendo continuità e assistenza alla comunità.

Trasloco temporaneo per il punto prelievi e gli altri servizi della Casa della comunità a Vaprio. Tutto spostato all’interno, nei sotterranei sempre in via don Moletta 22 per permettere al cantiere dell’Ospedale di comunità di avanzare. Nel polo ci sono uffici amministrativi, medicina generale, infermiere di famiglia e di comunità, medicina specialistica e diagnostica ambulatoriale, continuità assistenziale guardia medica, servizi sociali e per la salute mentale e dipendenze, programmi di screening. Tutte le prestazioni che hanno il compito dopo la riorganizzazione della sanità seguita al Covid di ricucire il rapporto col territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Punto prelievi: spazio al cantiere via al trasloco

Nuovo Punto prelievi. Primo stress test in via Redipuglia - Un nuovo Punto Prelievi ha aperto in via Redipuglia, inaugurando il primo stress test nella zona di Parco della Pace. 🔗continua a leggere

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Punto prelievi: spazio al cantiere via al trasloco; Trasloco temporaneo dei servizi della casa della comunità di vaprio per lavori all’ospedale. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Punto prelievi: spazio al cantiere via al trasloco - Trasloco temporaneo per il punto prelievi e gli altri servizi della Casa della comunità a Vaprio. Tutto spostato all’interno, ... 🔗msn.com scrive

Cantieri a Treviso: dal Ponte Ottavi alla stazione, ecco quando finiranno tutti i lavori - TREVISO - Un altro anno di lavori in città. Poco ma sicuro. Sempre al netto di imprevisti. A chi non ne può più dei disagi, tra traffico e a parcheggi, non resta che mettersi ... 🔗Lo riporta ilgazzettino.it

Malo. Al punto prelievi sarà possibile prenotarsi direttamente online - Dal lunedì 3 febbraio cambiano le modalità di prenotazione per accedere al Punto Prelievi di Malo, in Largo Palladio 7: è infatti possibile sin da ora svolgere la procedura online tramite il portale ... 🔗Come scrive altovicentinonline.it

Punto prelievi, partiti i lavori