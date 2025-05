Pugno duro dei pm dopo le violenze degli anarchici a Milano | Fu guerriglia urbana

La Procura di Milano ha adottato un pugno duro contro gli anarchici responsabili delle violenze e della guerriglia urbana durante la manifestazione di solidarietà ad Alfredo Cospito, chiedendo pene da sei mesi a sei anni di reclusione per 11 attivisti. Questa dura presa di posizione mira a contrastare le tattiche di caos e disordini messi in atto durante gli scontri dell’11 febbraio 2023.

Una "guerriglia urbana" messa in atto con "tattiche" e "strumenti funzionali" a creare il caos. Sono le parole con cui la Procura di Milano ha chiesto di condannare a pene dai 6 mesi ai 6 anni di reclusione 11 anarchici milanesi e non a processo per i disordini scoppiata nella manifestazione in solidarietà di Alfredo Cospito dell'11 febbraio 2023 a Milano. "Non una manifestazione come tutte le altre ma organizzata al fine di fare guerriglia urbana", hanno detto nella requisitoria i pubblici ministeri Leonardo Lesti e Francesca Crupi ripetendo più volte l'espressione "guerriglia" davanti a giudici della decima sezione penale (collegio Bertoja-Taricco-Cantù Rajnoldi) e descrivendo le fasi più concitate, durate alcune minuti, delle colluttazioni fra manifestanti e agenti della Questura in servizio in Piazza XXIV Maggio e viale Sabotino. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Pugno duro dei pm dopo le violenze degli anarchici a Milano: "Fu guerriglia urbana"

La procura di Milano chiede pene fino a 6 anni per gli anarchici del corteo per Cospito - La procura di Milano ha chiesto pene fino a sei anni di reclusione per gli anarchici coinvolti nel corteo di Milano a sostegno di Alfredo Cospito, considerato un atto di protesto con conseguenze giudiziarie rilevanti. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Pugno Duro Pm Dopo Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Omicidio Cucchi, pugno duro sui carabinieri: Falso e depistaggio. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Violenza e rapina sull'estetista, pugno duro del pm per marito e moglie - Estetista di 25 anni residente a Frosinone violentata sul lettino dei massaggi, pugno duro del pubblico ministero ... con la forza a spogliarsi e poi dopo averla fatta sdraiare aveva cominciato ... 🔗Come scrive ilmessaggero.it

Pestato fuori dal Rockville. Il pm invoca il pugno duro: "Condannateli a 16 e 9 anni. Miravano ad ucciderlo" - Il pm Maria Rita Pantani ha chiesto pene severe ... Coppolecchia gli sferrò un violentissimo pugno: vide l’altro arrivare con l’enorme sasso, e una volta che il giovane si accasciò al ... 🔗Segnala ilrestodelcarlino.it

Pugno duro contro l'occupazione al Setti Carraro: dopo lo stop alle gite, sospesi 30 studenti - Ora arrivano i provvedimenti disciplinari, che si aggiungono all'annullamento di tutte le gite, deciso dopo la protesta per "non sottrarre altro tempo alle attività didattiche". Sono oltre trenta ... 🔗Come scrive milano.repubblica.it