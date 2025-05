Pugni al cielo e quel messaggio alla fidanzata Anita | Negli abbracci sono nascoste le cose più belle del mondo

Scopri come i pugni al cielo e gli abbracci tra Giovanni e la sua amata Anita rappresentino gesti d’amore autentico e profondo. Un momento emozionante che rivela le parti più belle della vita e delle relazioni, celebrato sulla scena della chiesa di Sarmeola.

Alla fine della funzione sono saliti sul palco della chiesa parrocchiale di Sarmeola, alcune delle persone con cui Giovanni ha davvero condiviso la vita. A rompere il ghiaccio è stata la responsabile parrocchiale di Bosco di Rubano, che ha sottolineato il ruolo di Giovanni all’interno del. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Pugni al cielo e quel messaggio alla fidanzata Anita: «Negli abbracci sono nascoste le cose più belle del mondo»

Cerca Video su questo argomento: Pugni Cielo Quel Messaggio Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Pugni al cielo e quel messaggio alla fidanzata Anita: «Negli abbracci sono nascoste le cose più belle del mondo» - La comunità si è raccolta con affetto sincero per ricordare Giovanni, per tutti "Brotto": parole semplici, gesti autentici e una presenza che ha lasciato un segno profondo in chi l’ha conosciuto ... 🔗Si legge su padovaoggi.it

Quel messaggio dal cielo: "Amatevi e non giudicate" - Affida loro dei messaggi. In continuità con le apparizioni ... La donna a piedi nudi si alza. Quella che la segue, forse una sorella, le porge le scarpe per scendere. Domattina, davanti alla ... 🔗Segnala ilgiornale.it

Pugni neri contro il cielo: 50 anni fa la protesta di Smith e Carlos a Mexico ‘68 - O meglio da rigiocare ogni volta che l’eredità di quei pugni alzati verso il cielo, di chi li precedette e di chi li seguì, viene nuovamente messa a rischio. 🔗Lo riporta ilsole24ore.com