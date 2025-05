Puglia Emiliano Gli attacchi alle banche dati sono criminalità pura

Gli attacchi alle banche dati in Puglia e in Emilia sono spesso perpetrati da cybercriminali che sequestrano o rubano dati sensibili, minando la sicurezza di imprese e istituzioni. Questi attacchi rappresentano una vera e propria forma di criminalità organizzata, con conseguenze che possono anche avere connotazioni pre-militari e di destabilizzazione. È fondamentale rafforzare le difese digitali per proteggere il patrimonio informativo e la stabilità delle comunità.

BARI (ITALPRESS) – “Gli attacchi alle banche dati sono alle volte criminalità pura. C’è chi per esempio sequestra una banca dati privata e chiede dei soldi per renderla di nuovo disponibile, chi ruba direttamente i dati. Ma sono anche attacchi direi pre-militari qualche volta, per creare molestie a uno Stato, ad una comunità con la quale si ha in quel momento anche una controversia internazionale”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, nel giorno in cui è stato sottoscritto a Bari, nella sala di Jeso del palazzo della presidenza, il protocollo d’intesa tra la stessa Regione Puglia e la Polizia di Stato per la prevenzione dei crimini informatici sui sistemi informativi critici dell’Ente regionale. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Puglia, Emiliano “Gli attacchi alle banche dati sono criminalità pura”

Cybersecurity: nel 2024 +40% di attacchi in Italia, ransomware e hacktivismo in crescita. Il report dell’agenzia nazionale svela i dati allarmanti - Nel 2024, la cybersecurity in Italia attraversa un momento critico, con un incremento del 40% degli attacchi. 🔗continua a leggere

