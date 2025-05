Puff Daddy costringeva Cassie Ventura a maratone di sesso interminabili con escort e droghe Filmava tutto | la testimonianza dello stylist Deonte Nash

Un ex stylist di Cassie Ventura ha testimoniato nel processo contro Puff Daddy, accusandolo di aver costretto la cantante a maratone di sesso forzate con escort e di aver filmato tutto. La testimonianza di Deonte Nash fornisce nuovi particolari sulle presunte pressioni e abusi subiti da Cassie, aggiungendo pesanti accuse al procedimento federale in corso.

Un ex stilista di Cassie Ventura ha deposto al processo federale contro Puff Daddy, accusato di traffico sessuale. Deonte Nash, ha dichiarato che l’imputato ha fatto diverse pressioni sulla ex Cassie Ventura affinchĂ© si sottoponesse a una maratona sessuale forzata. Nash ha anche confermato il racconto di Cassie fatto nei giorni scorsi e messo agli atti del processo. La cantante ha affermato di essere stata picchiata e tormentata frequentemente da Puff Daddy, il quale l’avrebbe anche minacciata di rovinare la sua reputazione diffondendo in Rete e ai media i video delle registrazioni delle performance sessuali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it