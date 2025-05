PSG Vitinha avverte l’Inter | Siamo pronti e Gigio fa miracoli Dembelé da Pallone d’Oro vi svelo il nostro segreto

Vitinha, centrocampista del PSG, avverte l’Inter: siamo pronti e determinati per la finale di Champions League, mentre Gigio Donnarumma fa miracoli tra i pali. Dembelé si lascia andare e rivela il nostro segreto per raggiungere il top, tra ambizione e preparazione per la sfida decisiva.

Le parole di Vitinha, centrocampista del PSG, in vista della finale di Champions League contro l’Inter. Tutti i dettagli in merito Vitinha, centrocampista del PSG, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista della finale di Champions League contro l’Inter. STAGIONE – «È stata una stagione molto lunga, a tratti molto difficile ma abbiamo lavorato duramente per arrivare . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - PSG, Vitinha avverte l’Inter: «Siamo pronti e Gigio fa miracoli. Dembelé da Pallone d’Oro, vi svelo il nostro segreto»

Vitinha verso l'Inter: «Finale? Prima volta per tutti, ma prima un'altra» - Vitinha si prepara a vivere la sua prima finale di Champions League con l'Inter, dopo aver conquistato un importante successo con il PSG contro l'Auxerre (3-1).

