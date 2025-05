Psg Inter Vitinha | In finale non ci sono favorite ma il nostro sogno è vincerla! Barella? Sarà una sfida interessante…

Nella finale di Champions League tra PSG e Inter, Vitinha e Barella sono pronti a sfidarsi in una partita senza favoriti definiti, alimentando il sogno di vincere. Il centrocampista del PSG ha sottolineato l'importanza di questa occasione e l’interessante duello con il centrocampista nerazzurro. Un match che promette emozioni e spettacolo, con entrambe le squadre determinate a trionfare.

Psg Inter, Vitinha: «In finale non ci sono favorite, ma il nostro sogno è vincerla! Barella? Sarà una sfida interessante.» Le parole del centrocampista. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista del PSG, Vitinha, ha parlato in vista della finale di Champions League contro l’ I nter, SULLA STAGIONE « È stata una stagione molto lunga, a tratti molto difficile, ma abbiamo lavorato duramente per arrivare qui. Per cui adesso possiamo affrontare questo momento in modo positivo, approfittando di ogni istante che stiamo vivendo » SFIDA CON BARELLA- « Sarà una sfida interessante. Finora abbiamo fatto un bel percorso come l’Inter che ha grandi giocatori a centrocampo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Psg Inter, Vitinha: «In finale non ci sono favorite, ma il nostro sogno è vincerla! Barella? Sarà una sfida interessante…»

Vitinha verso l’Inter: «Finale? Prima volta per tutti, ma prima un’altra» - Vitinha si prepara a vivere la sua prima finale di Champions League con l’Inter, dopo aver conquistato un importante successo con il PSG contro l’Auxerre (3-1). 🔗continua a leggere

PSG - Inter : Vitinha vs Barrella, Neves vs Mkhitaryan ... le duel des milieux de la finale !