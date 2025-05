Psg-Inter tutto ciò che c’è da sapere sulla finale di Champions

Scopri tutte le informazioni essenziali sulla finale di Champions League tra PSG e Inter, in programma sabato 31 maggio all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Ti spieghiamo come seguire l’evento in chiaro, sia che tu sia a casa con gli amici o al bar, per non perdere neanche un istante di questa emozionante sfida.

PSG-Inter è alle porte, e sarà possibile vederla in chiaro. L'attesissimo incontro di sabato 31 maggio all' Allianz Arena di Monaco di Baviera è sulla bocca di tutti gli appassionati, ecco tutto ciò che c'è da sapere per seguirla, sia che siate con gli amici in casa che al bar.

